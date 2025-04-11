Требуется разработка мобильного приложения для экопроекта, включающего базу данных пользователей, заявок и партнеров. Приложение должно интегрировать сервисы геолокации и уведомлений, а также поддерживать акции для популяризации экологичного образа жизни. Важно обеспечить возможность обратной связи с пользователями для улучшения сервиса.
Разместить игру на Godot по центру экрана в HTML
Надо разместить игру на Godot по центру экрана в HTML
Версия Godot 4.4.1, игра экcпортируется в WebGL
Заявки фрилансеров
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