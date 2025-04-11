Разместить игру на Godot по центру экрана в HTML

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Открыт1 заявка89 просмотров

Надо разместить игру на Godot по центру экрана в HTML

Версия Godot 4.4.1, игра экcпортируется в WebGL

HTML
12 часов назад
Дмитрий
 
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12 часов назад

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Юра
 
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5 часов назад
12 часов назад