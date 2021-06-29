Разработать дизайн приложения

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Закрыт6 заявок2383 просмотра

Необходимо разработать дизайн для приложения Android/IOS.

ТЗ вышлю кандидатам.

Сроки и бюджет по договорённости. 

AndroidiOS
4 года назад
a456
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