Всем доброго дня! Необходимо разработать три VPN-приложения для iOS, Android и Windows.

Вводные данные:

Сервис уже существует и работает пока через сторонние приложения. Используются протоколы VLESS (приоритет) и Shadowsocks. Эти протоколы должны поддерживаться приложением. Также существует уже какой-то стиль и дизайн, которого можно придерживаться. Задача к существующему сервису создать приложения. Back админка сейчас на Django. Сервис работает через TG бота

ТЗ в общих чертах:

1. Основные задачи:

• Интуитивно понятный интерфейс для всех платформ (iOS, Android, Windows).

• Быстрое подключение к VPN-серверам.

• Возможность выбора серверов (страна, регион). (существуют)

• Уведомления о статусе подключения.

• Шифрование данных (поддержка современных протоколов: VLESS, Shadowsocks).

• Возможность включения/выключения Kill Switch (блокировка интернета при разрыве VPN-соединения). (опционально)

• Личный кабинет пользователя (регистрация, авторизация, восстановление пароля).

• Оплата подписок внутри приложения.

• Логирование активности (дата и время подключений, трафик) с возможностью отключения.

• Интеграция с системой аналитики и мониторинга (сущ Django). Или предложите

• Поддержка нескольких языков интерфейса (минимум 5 языков, включая английский, русский, испанский, французский и немецкий).

2. Требования к разработке

2.1 iOS:

• Поддерживаемые версии iOS: 13.0 и выше.

• Соответствие требованиям App Store (включая правила безопасности и конфиденциальности).

• Поддержка iPhone и iPad (адаптация интерфейса).

2.2 Android:

• Поддерживаемые версии Android: 8.0 (API 26) и выше.

• Соответствие требованиям Google Play (включая политику безопасности данных).

• Поддержка различных размеров экранов и ориентаций.

2.3 Windows:

• Поддерживаемые версии: Windows 10 и выше.

3. Дизайн и интерфейс

3.1 Общие принципы:

• Единый стиль интерфейса для всех платформ. (какие-то исходники уже есть в Figma)

• Минималистичный и современный дизайн.

• Локализация интерфейса (минимум 5 языков: английский, русский, испанский, французский, немецкий).

• Адаптивный дизайн для разных разрешений экранов (мобильные и десктопные устройства).

3.2 Основные экраны: (предварительно)

1. Экран авторизации/регистрации.

2. Главный экран с кнопкой подключения и выбором сервера.

3. Экран выбора сервера (список стран, поиск по странам, фильтрация).

4. Настройки (протоколы, Kill Switch, автозапуск и др.).

5. Экран личного кабинета (статистика, подписки).

6. Экран поддержки/обратной связи.

4. Безопасность

• Поддержка безопасных протоколов (VLESS, Shadowsocks).

• Минимизация сбора пользовательских данных.

• Отсутствие логирования личных данных и веб-активности.

• Соответствие требованиям GDPR и других региональных стандартов.

5. Интеграция платежей:

• Поддержка App Store, Google Play и Microsoft Store для подписок.

• Возможность использования сторонних платежных систем.

6. Мониторинг и аналитика:

• Интеграция систем аналитики для отслеживания поведения пользователей.

• Логи ошибок и уведомления о сбоях.

7. Документация:

• Техническая документация для каждого приложения.

Результат который мы хотели бы получить: 3 стабильно работающих приложения VPN (протокол VLESS) , для размещения в Google / Apple сторах, со встроенными платежами, модулем авторизации пользователя и базовым функционалом. Всё остальное может быть доработано в процессе обновления.

ВАЖНО:

Всё выше указанное подлежит обсуждению. При отклике просьба обязательно указывать предполагаемый срок разработки (ожидаемый +- диапазон с учётом ваших возможностей), предполагаемые технологии. Опыт разработки мобильных приложений VPN будет большим плюсом. А также ориентировочную вилку стоимости работ. Само собой мы понимаем что это предварительный ориентир и будем с вами всё уточнять в процессе знакомства.