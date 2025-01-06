Разработайте мобильное приложение для IOS и Android, аналогичное Tinder, предназначенное для поиска друзей по всей России. Ожидается реализация функционала, схожего с существующими приложениями, с возможностью договорной цены.
Разработать мобильные приложения VPN (протокол VLESS, SS) (для iOS, An
Всем доброго дня! Необходимо разработать три VPN-приложения для iOS, Android и Windows.
Вводные данные:
Сервис уже существует и работает пока через сторонние приложения. Используются протоколы VLESS (приоритет) и Shadowsocks. Эти протоколы должны поддерживаться приложением. Также существует уже какой-то стиль и дизайн, которого можно придерживаться. Задача к существующему сервису создать приложения. Back админка сейчас на Django. Сервис работает через TG бота
ТЗ в общих чертах:
1. Основные задачи:
• Интуитивно понятный интерфейс для всех платформ (iOS, Android, Windows).
• Быстрое подключение к VPN-серверам.
• Возможность выбора серверов (страна, регион). (существуют)
• Уведомления о статусе подключения.
• Шифрование данных (поддержка современных протоколов: VLESS, Shadowsocks).
• Возможность включения/выключения Kill Switch (блокировка интернета при разрыве VPN-соединения). (опционально)
• Личный кабинет пользователя (регистрация, авторизация, восстановление пароля).
• Оплата подписок внутри приложения.
• Логирование активности (дата и время подключений, трафик) с возможностью отключения.
• Интеграция с системой аналитики и мониторинга (сущ Django). Или предложите
• Поддержка нескольких языков интерфейса (минимум 5 языков, включая английский, русский, испанский, французский и немецкий).
2. Требования к разработке
2.1 iOS:
• Поддерживаемые версии iOS: 13.0 и выше.
• Соответствие требованиям App Store (включая правила безопасности и конфиденциальности).
• Поддержка iPhone и iPad (адаптация интерфейса).
2.2 Android:
• Поддерживаемые версии Android: 8.0 (API 26) и выше.
• Соответствие требованиям Google Play (включая политику безопасности данных).
• Поддержка различных размеров экранов и ориентаций.
2.3 Windows:
• Поддерживаемые версии: Windows 10 и выше.
3. Дизайн и интерфейс
3.1 Общие принципы:
• Единый стиль интерфейса для всех платформ. (какие-то исходники уже есть в Figma)
• Минималистичный и современный дизайн.
• Локализация интерфейса (минимум 5 языков: английский, русский, испанский, французский, немецкий).
• Адаптивный дизайн для разных разрешений экранов (мобильные и десктопные устройства).
3.2 Основные экраны: (предварительно)
1. Экран авторизации/регистрации.
2. Главный экран с кнопкой подключения и выбором сервера.
3. Экран выбора сервера (список стран, поиск по странам, фильтрация).
4. Настройки (протоколы, Kill Switch, автозапуск и др.).
5. Экран личного кабинета (статистика, подписки).
6. Экран поддержки/обратной связи.
4. Безопасность
• Поддержка безопасных протоколов (VLESS, Shadowsocks).
• Минимизация сбора пользовательских данных.
• Отсутствие логирования личных данных и веб-активности.
• Соответствие требованиям GDPR и других региональных стандартов.
5. Интеграция платежей:
• Поддержка App Store, Google Play и Microsoft Store для подписок.
• Возможность использования сторонних платежных систем.
6. Мониторинг и аналитика:
• Интеграция систем аналитики для отслеживания поведения пользователей.
• Логи ошибок и уведомления о сбоях.
7. Документация:
• Техническая документация для каждого приложения.
Результат который мы хотели бы получить: 3 стабильно работающих приложения VPN (протокол VLESS) , для размещения в Google / Apple сторах, со встроенными платежами, модулем авторизации пользователя и базовым функционалом. Всё остальное может быть доработано в процессе обновления.
ВАЖНО:
Всё выше указанное подлежит обсуждению. При отклике просьба обязательно указывать предполагаемый срок разработки (ожидаемый +- диапазон с учётом ваших возможностей), предполагаемые технологии. Опыт разработки мобильных приложений VPN будет большим плюсом. А также ориентировочную вилку стоимости работ. Само собой мы понимаем что это предварительный ориентир и будем с вами всё уточнять в процессе знакомства.
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