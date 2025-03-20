Цель проекта:

Разработать нативные мобильные приложения для Android (Kotlin) и iOS (Swift) с функционалом чтения книг, общения с AI, обработки аудиокниг и подписки.



1. Функциональные требования (Общие для обеих платформ)

1.1. Основные функции

✅ Регистрация / Авторизация (по email, Google, Apple ID)

✅ Чат с AI (текстовый и голосовой)

✅ Библиотека книг (просмотр, чтение, аудиокниги)

✅ Оплата и подписки (Stripe или аналог)

✅ Поддержка мультиязычности

✅ Поддержка кастомных AI-агентов



1.2. Чат с AI

✅ Текстовый чат



Отправка текстовых сообщений

Поддержка истории чатов

✅ Голосовой чат



Подключение WebRTC для передачи аудио

Оптимизация микрофона и записи голоса

1.3. Книги (Чтение и Аудио)

✅ Функционал библиотеки



Просмотр списка книг

Фильтрация и поиск

✅ Чтение



Регулировка размера шрифта, цвета фона

Закладки и сохранение прогресса

✅ Аудиокниги



Воспроизведение аудиокниг

Перемотка, пауза, скорость воспроизведения

1.4. Подписки и платежи

✅ Интеграция Stripe (или другого провайдера)



Подписка на PRO-версию

Разовые платежи

2. UI/UX Требования

Соответствие дизайну по закрепленном фото

Оптимизация анимаций и плавности интерфейса

Поддержка темной / светлой темы