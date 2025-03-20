Разработать нативные мобильные приложения для Android и iOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт14 заявок135 просмотров

Цель проекта:
Разработать нативные мобильные приложения для Android (Kotlin) и iOS (Swift) с функционалом чтения книг, общения с AI, обработки аудиокниг и подписки.

1. Функциональные требования (Общие для обеих платформ)
1.1. Основные функции
✅ Регистрация / Авторизация (по email, Google, Apple ID)
✅ Чат с AI (текстовый и голосовой)
✅ Библиотека книг (просмотр, чтение, аудиокниги)
✅ Оплата и подписки (Stripe или аналог)
✅ Поддержка мультиязычности
✅ Поддержка кастомных AI-агентов

1.2. Чат с AI
✅ Текстовый чат

Отправка текстовых сообщений
Поддержка истории чатов
✅ Голосовой чат

Подключение WebRTC для передачи аудио
Оптимизация микрофона и записи голоса
1.3. Книги (Чтение и Аудио)
✅ Функционал библиотеки

Просмотр списка книг
Фильтрация и поиск
✅ Чтение

Регулировка размера шрифта, цвета фона
Закладки и сохранение прогресса
✅ Аудиокниги

Воспроизведение аудиокниг
Перемотка, пауза, скорость воспроизведения
1.4. Подписки и платежи
✅ Интеграция Stripe (или другого провайдера)

Подписка на PRO-версию
Разовые платежи
2. UI/UX Требования
Соответствие дизайну по закрепленном фото
Оптимизация анимаций и плавности интерфейса
Поддержка темной / светлой темы

AndroidiOSKotlinSwiftРазработка мобильных приложений
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