Необхідно розробити мобільну програму для Android, яка буде сканувати металеві бирки зі штампованими ідентифікаторами та зберігати їх на сервері. Бекенд не розробляється. Бюджет ще не визначено і буде обговорено.
Разработать нативные мобильные приложения для Android и iOS
Цель проекта:
Разработать нативные мобильные приложения для Android (Kotlin) и iOS (Swift) с функционалом чтения книг, общения с AI, обработки аудиокниг и подписки.
1. Функциональные требования (Общие для обеих платформ)
1.1. Основные функции
✅ Регистрация / Авторизация (по email, Google, Apple ID)
✅ Чат с AI (текстовый и голосовой)
✅ Библиотека книг (просмотр, чтение, аудиокниги)
✅ Оплата и подписки (Stripe или аналог)
✅ Поддержка мультиязычности
✅ Поддержка кастомных AI-агентов
1.2. Чат с AI
✅ Текстовый чат
Отправка текстовых сообщений
Поддержка истории чатов
✅ Голосовой чат
Подключение WebRTC для передачи аудио
Оптимизация микрофона и записи голоса
1.3. Книги (Чтение и Аудио)
✅ Функционал библиотеки
Просмотр списка книг
Фильтрация и поиск
✅ Чтение
Регулировка размера шрифта, цвета фона
Закладки и сохранение прогресса
✅ Аудиокниги
Воспроизведение аудиокниг
Перемотка, пауза, скорость воспроизведения
1.4. Подписки и платежи
✅ Интеграция Stripe (или другого провайдера)
Подписка на PRO-версию
Разовые платежи
2. UI/UX Требования
Соответствие дизайну по закрепленном фото
Оптимизация анимаций и плавности интерфейса
Поддержка темной / светлой темы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения7 заявокЗакрытмесяц назад
- $1500
Ищется разработчик для создания мобильного приложения OnCall AI Interview. Приложение должно имитировать собеседования, анализировать ответы пользователей и предоставлять рекомендации. Основные функции: регистрация, выбор сценария собеседования, AI-интервью, аналитика, монетизация через подписку и разовые платежи, социальные функции. Требуются опыт в мобильной разработке и знание AI/ML технологий.Мобильные приложения11 заявокЗакрыт15 дней назад
Требуется доработка мобильного приложения на Flutter, основное внимание уделяется улучшению уведомлений. Также необходимы мелкие правки. Подробности будут обсуждены в личном сообщении.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт15 дней назад
Требуется разработка мобильной игры на Unity в жанре FPS Horror Adventure, аналог MiSide. Необходимо собрать сцену, реализовать механики, включая смену дня/ночи и побег от NPC. Предоставлены 3D модели и ассеты для UI. Интеграция SDK не требуется.Мобильные приложения5 заявокЗакрытмесяц назад
- $1000
Необходимо переработать набор шаблонов мобильного приложения, админ. панели и сайта Dinehub по предоставленному ТЗ. Задачи включают размещение приложений в AppStore и GooglePlay, размещение сайта на хостинге, проверку работоспособности и подключение платежных систем. Проект ориентирован на Германию.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт16 дней назад
Требуется выполнить настройку ВПН приложения, разработанного на Flutter с использованием протокола Wireguard. Приложение уже готово, необходимо только настроить подключение для Android и iOS. Подробности будут предоставлены при обсуждении.Мобильные приложения2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $20
Требуется прошить Android на Xiaomi Redmi 4X, чтобы создать музыкальный плеер. Удалить все ненужные приложения и оставить только несколько для стриминга музыки. Ожидаются предложения по стоимости выполнения задачи.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт18 дней назад
- $150
Требуется разработать мини андроид приложение для установки на смарт ТВ через PlayStore. Приложение должно включать три экрана: авторизация, выбор контента и вывод контента. Контент передается через JSON. Дизайн предоставляется в Figma.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт20 дней назад