Разработать приложение для android, IOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок462 просмотра

Изучите прикрепленное тз потом пишите. оплата частями по факту выполненных этапов. Интересует программист для андройд и ios для параллельной разработки

AndroidiOS
4 года назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
4 года назад