Разработать VPN приложение

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Закрыт3 заявки39 просмотров

https://www.figma.com/design/twJwqqTAGSVD3b0AO4TbW... - макет
Нужно разработать приложение и после опубликовать в GooglePlay. Верстка уже имеется, в лс пришлю. Нужно сделать оперативно, т.к. прошлый исполнитель к сожалению затянул на месяц и скинул что-то там (исходники)

Протокол будет использоваться Vless. Либа для взаимодействия имеется, пришлю в ЛС
Просьба не писать студиям, буду сразу в отказ кидать))

AndroidFigmaРазработка мобильных приложений
3 месяца назад
alfateam_kz
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