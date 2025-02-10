Ищется разработчик для создания мобильного приложения и web-приложения для заказа услуг клининга. Приложение должно включать клиентское и клинерское решение, а также веб-интерфейс. Ожидается функционал для управления заказами, регистрации пользователей, геолокации и системы оценки. В проекте важна безопасность, производительность и удобство использования. Рассматриваются предложения от разработчиков из Республики Беларусь.
Разработать VPN приложение
https://www.figma.com/design/twJwqqTAGSVD3b0AO4TbW... - макет
Нужно разработать приложение и после опубликовать в GooglePlay. Верстка уже имеется, в лс пришлю. Нужно сделать оперативно, т.к. прошлый исполнитель к сожалению затянул на месяц и скинул что-то там (исходники)
Протокол будет использоваться Vless. Либа для взаимодействия имеется, пришлю в ЛС
Просьба не писать студиям, буду сразу в отказ кидать))
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