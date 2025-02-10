https://www.figma.com/design/twJwqqTAGSVD3b0AO4TbW... - макет

Нужно разработать приложение и после опубликовать в GooglePlay. Верстка уже имеется, в лс пришлю. Нужно сделать оперативно, т.к. прошлый исполнитель к сожалению затянул на месяц и скинул что-то там (исходники)



Протокол будет использоваться Vless. Либа для взаимодействия имеется, пришлю в ЛС

Просьба не писать студиям, буду сразу в отказ кидать))