Разработчик Android

Android нужен для адаптации под версию 4. 0. 4:Android нужен, потому что носимые устройства работают на этой ОС. И там версия Android – 4.0.4, C++ нужен в первую очередь, чтобы библиотеку собрать. Но ещё может пригодиться для написания высокопроизводительных кусков программы, например с распознаванием образов. Остальные детали проекта будут после собеседования