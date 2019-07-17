Разработчик Android

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Android нужен для адаптации под версию 4. 0. 4:Android нужен, потому что носимые устройства работают на этой ОС. И там версия Android – 4.0.4, C++ нужен в первую очередь, чтобы библиотеку собрать. Но ещё может пригодиться для написания высокопроизводительных кусков программы, например с распознаванием образов. Остальные детали проекта будут после собеседования

Android
6 лет назад
biliyoleksandr
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

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