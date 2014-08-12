Разработчик под Android

К нам в команду нужен разработчик для длительного сотрудничества (удаленная работа).

Основные требования:

1. Опыт коммерческой разработки приложений под Android от 1 года

2. Умение работать c git

3. Умение решать нестандартные задачи

4. Возможность уделять нашим проектам 40 часов в неделю.

5. Обязательные ссылки на работы на https://play.google.com/ , помимо игровых приложений

Если Вас заинтересовало наше предложение, укажите, пожалуйста, логин в скайпе для связи с Вами ,мобильный телефон, адрес почтового ящика, стоимость часа работы и Ваше местоположение.