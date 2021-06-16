Разработка админ/клиент частей для ведения онлайн-записи под iOS/Andro

Кратко о проекте: есть секция баскетбола, запись которой сейчас ведется через инстаграм. Нужно перевести всю запись в приложение.

Нужно разработать:

1. Клиентское приложение

2. Приложение для администраторов

3. Серверная часть

_____

То есть нужно два приложения (для админов и для клиентов), которые будут связаны между собой. Дизайн приложения и ТехЗадание готово.

Дизайн был собран на базе React-компонентов https://vkcom.github.io/VKUI/

Для понимания того, что небоходимо сделать:

1. О проекте, детали проекта, быстрый обзор техзадания и макетов в Figma: https://youtu.be/gp67Fq3RO-8

2. Прототип клиентского приложения: https://youtu.be/QnVDO8QqUa4

3. Прототип приложения для администраторов: https://youtu.be/8FFCmGsfjj4