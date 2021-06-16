Нужно поработать над скоростью приложения на реакт нэйтив. сейчас есть слишком жирные запросы - из за этого 1)магазины где много товаров грузятся очень долго. 2) при входе в уведомления - если их много накопилось - ...
Разработка админ/клиент частей для ведения онлайн-записи под iOS/Andro
Кратко о проекте: есть секция баскетбола, запись которой сейчас ведется через инстаграм. Нужно перевести всю запись в приложение.
Нужно разработать:
1. Клиентское приложение
2. Приложение для администраторов
3. Серверная часть
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То есть нужно два приложения (для админов и для клиентов), которые будут связаны между собой. Дизайн приложения и ТехЗадание готово.
Дизайн был собран на базе React-компонентов https://vkcom.github.io/VKUI/
Для понимания того, что небоходимо сделать:
1. О проекте, детали проекта, быстрый обзор техзадания и макетов в Figma: https://youtu.be/gp67Fq3RO-8
2. Прототип клиентского приложения: https://youtu.be/QnVDO8QqUa4
3. Прототип приложения для администраторов: https://youtu.be/8FFCmGsfjj4
Заявки фрилансеров
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