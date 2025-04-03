Требуется разработать мобильное приложение для пекарни с полным каталогом продукции на испанском языке для IOS и Android. Необходимо интегрировать систему учета для отображения продаж, реализовать возможность заказа и оплаты через приложение, внедрить систему лояльности и обеспечить гибкость для масштабирования. Ищем команду для долгосрочного сотрудничества с примерами успешных проектов.
Разработка Android-приложения с OCR и отправкой данных в БД
Нужно разработать простое Android-приложение, которое при запуске сразу открывает камеру. Пользователь делает фото, приложение распознаёт текст с помощью OCR и передаёт извлечённые данные в базу данных (например, Firebase Firestore).
Фото сохраняется только в локальную галерею телефона. Интерфейс максимально простой — только камера и плашки “успешно” или “ошибка”. В правом верхнем углу — кнопка login/logout.
Интересуют: сроки и стоимость. Полное ТЗ отправлю после отклика.
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