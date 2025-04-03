Требуется разработать мобильное приложение для пекарни с полным каталогом продукции на испанском языке для IOS и Android. Необходимо интегрировать систему учета для отображения продаж, реализовать возможность заказа и оплаты через приложение, внедрить систему лояльности и обеспечить гибкость для масштабирования. Ищем команду для долгосрочного сотрудничества с примерами успешных проектов.