Разработка Android-приложения с OCR и отправкой данных в БД

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Нужно разработать простое Android-приложение, которое при запуске сразу открывает камеру. Пользователь делает фото, приложение распознаёт текст с помощью OCR и передаёт извлечённые данные в базу данных (например, Firebase Firestore).

Фото сохраняется только в локальную галерею телефона. Интерфейс максимально простой — только камера и плашки “успешно” или “ошибка”. В правом верхнем углу — кнопка login/logout.

Интересуют: сроки и стоимость. Полное ТЗ отправлю после отклика.

AndroidРазработка мобильных приложений
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