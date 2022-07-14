Разработка бота для телеграм

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки472 просмотра

Необходимо сделать аналог бота @btc_exchanger_robot с админкой, статусами сделок и группами доступа.

3 года назад
sta1ker2009
Дмитрий 
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