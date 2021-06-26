Разработайте одностраничный магазин кроссовок с простой архитектурой. Требуются только товар, цена и изображения. Используйте React.js и Expo. Начало проекта уже предоставлено во вложении.
Разработка бота Telegram с партнерской программой
Здравствуйте!Необходимо написать бота Телеграм по поиску фотографий человека, в ответ на ссылку из социальных сетей. Фотографии берутся из базы. Прием оплаты в боте. Связать бота с Партнерской программой (дизайн мой, верстка по необходимости тоже) с регистрацией, ведением статистики, возможность выплатПрошу указывать конкретные заявки с ценой от людей с опытом. Автоматические заявки сразу летят в корзину/ Благодарю за внимание!
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