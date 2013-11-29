Разработка Черно-Белого алгоритма

Коллеги!

Мы ищем разработчика или компанию с опытом разработки под iOS SDK и OpenGL для iOS. Компании и команды, пожалуйста, будьте готовы предоставить возможность общаться с разработчиком.

Задача состоит в разработке алгоритма преобразования изображения в Черно-Белый вариант, как при сканировании документа. Для лучшего понимания специфики требований, пожалуйста, скачайте и посмотрите на качество обработки избражений в приложениях "TurboScan" и "Scanner Pro by Readdle" доступных в AppStore.

https://itunes.apple.com/app/id342548956

https://itunes.apple.com/app/id333710667

Пожалуйста, обратите внимание на то, что это не совсем стандартный алгоритм преобразования в Черно-Белый, но его адаптированный вариант для сканирования документов.

После обработки b/w алгоритмом к полученному изображению должна быть возможность применить одну из 5 цветовых настроек, по аналогии с приложением TurboScan.

Тех, кто не слышал про ЦОС, Преобразования Фурье, свертку, алгоритмы сглаживания итд. просьба не тратить Ваше и наше время.

Просим учесть, что после расчета за проект все права на исходный код будут переданы нашей компании.

Спасибо.