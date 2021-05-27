Разработка iOS + AppClip

Мы занимаемся разработкой приложения для удобного заказа блюд за столиком в ресторане.В связи с этим, ищем Swift разработчика уровня Middle+ для создания iOS приложения.Задачи:- Использование новой технологии AppClips. - Не использовать или почти не использовать внешние библиотеки (продиктовано ограничением в 10Мб в AppClips) - Правильно спроектировать архитектуру приложения в части работы с многими AppClips.- Внедрение Firebase Сrashlytics- Взаимодействие с UX-дизайнером и backend-разработчиком- Общение JSON-запросами с backend по HTTP- Функционал: выбор блюд, количества, дополнительныx опций (через multiple-choice, radio buttons). Аутентификация по номеру телефона и Apple ID. Поиск блюд. Отображение статуса приготовления блюд (кухня передает инфрмацию на backend)Условия:- part-time либо full-time, в зависимости от вашей занятости- оплата зависит от ваших пожеланий, доступности и навыков- в случае заинтересованности в проекте, возможны опции приема в штат