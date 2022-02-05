Разработка iOS приложения

Мобильные приложенияЗакрыт15 заявок855 просмотров
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Разработка iOS приложения по понятному и подробному тз. Нужен исполнитель средней ценовой категории с соответствующим (1-3 года) опытом. Задача разовая, но интерен вариант долгосрочного сотрудничества.

iOS
год назад
ko1obok
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
год назад