Разработка IOS приложения (спец браузер)

Необходимо разработать веб-браузер с минимальным функционалом, визуально схожим со стандартным Safari. Основная задачи браузера:

– взаимодействие с сервером в облаке, в целях фильтрации тех или иных веб-запросов. Со стороны сервера будет предоставлен API, который будет необходимо реализовать в браузере.

- Мминимально-достаточный функционал, максимум – множество одновременно открытых страниц (но без 3D эффектов – нужна просто базовая функциональность).

- Интерфейс браузера должен быть мультиязычный.

- Механизм обработки всех запросов может быть реализован через фейковый кэш (альтернативные предложения приветствуются)

- Отображение страниц – стандартным UIWebView.

- Перед началом использования браузера – пользователь должен залогиниться на сервере, т.к. для каждого пользователя будут применены свои индивидуальные правила фильтрации.