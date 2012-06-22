Нужен человек для написания генератора мидлетов с заданными условиями. Мидлеты подобного плана: - Галерея картинок - Галерея видео итп.. Простой интерфейс. В общем все детали при личном общении. ...
Разработка моб приложения APP для iphone, ipad
Ищем Высококвалифицированного iOS разрабочика
Необходимо разработать мобильное приложение (Быстро)
Мы ищем того , кто имеет большой опыт в создании iOS приложений, чтобы создать красивое, функциональное приложение
Описание приложения после подписания договора о неразглашении.
Работу необходимо сделать быстро.
Требования к кандидату:
- Тот, кто может не только программировать, но также может делать UI дизайн
- Тот кто работал как минимум 300 часов в Odesk
- Тот, кто имеет 5 star рейтинг
- Тот, кто говорит на англ хорошо
Что нужно чтобы продолжить общение:
Пожалуйста , пришлите в ответном письме примеры ваших работ
***Когда вы будете отвечат, начните письмо со слов Привет Илья!
Так я буду знать, что вы нашли время прочитать до конца вместо того, чтобы отвечать на все предложения, как делают многие
For iPhone apps, the skills I list are: iPhone, Objective C, Cocoa, and C Programming.
Заявки фрилансеров
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