Разработка моб приложения APP для iphone, ipad

Ищем Высококвалифицированного iOS разрабочика

Необходимо разработать мобильное приложение (Быстро)

Мы ищем того , кто имеет большой опыт в создании iOS приложений, чтобы создать красивое, функциональное приложение

Описание приложения после подписания договора о неразглашении.

Работу необходимо сделать быстро.

Требования к кандидату:

- Тот, кто может не только программировать, но также может делать UI дизайн

- Тот кто работал как минимум 300 часов в Odesk

- Тот, кто имеет 5 star рейтинг

- Тот, кто говорит на англ хорошо

Что нужно чтобы продолжить общение:

Пожалуйста , пришлите в ответном письме примеры ваших работ

***Когда вы будете отвечат, начните письмо со слов Привет Илья!

Так я буду знать, что вы нашли время прочитать до конца вместо того, чтобы отвечать на все предложения, как делают многие

For iPhone apps, the skills I list are: iPhone, Objective C, Cocoa, and C Programming.