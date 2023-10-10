Разработка мобильного приложения

Создание простого мобильного приложения с нуля- аудиогида для IOS и Android (кроссплатформа)

Пример: wegotrip, travelry

Без дизайна –если есть подрядчик с кем сотрудничали по дизайну можете отдельной строчкой в смете скинуть

Функционал :

- регистрация

-выбор языка (англ.,Русский)

- поиск из доступных экскурсий (фильтр поиска:музеи, маршруты,памятники и тп)

-категории мест(из фильтров)

-что рядом находится при нажатии на место

-на главной в списке мест пометки ( доступно, есть аудиогид)

-окон по минимуму пока на один город

-лк можно из шаблонов, админку тоже и то что не видит пользователь

- выбор и оплата экскурсии (история покупок)

- геолокации устройства на карту с нанесенными точками экскурсии, интеграция (яндекс, 2gis)

- запуск аудио - дорожки экскурсии mp3

- интеграция с облаком api /админка можно шаблон

- вывод текста экскурсии и картинок

- переключение между точками

-админка с добавление и редактированием маршрутов и точек

-витрина (наличие туров которые можно купить)

-избранное

-всплываюшие окна опросы

-оценки от пользователей экскурсии

От Вас:

1.Смету ( можете добавить свои предложения: приветствуется) : цена, сроки: по этапам,

2. Опыт, кейсы (что именно делали в проекте)

3. Какую кроссплатформу будете использовать

Ждем отклики, Хорошего Вам дня!