Разработка мобильного приложения

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок43 просмотра
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Создание простого мобильного приложения  с нуля- аудиогида для IOS и Android (кроссплатформа)  

Пример: wegotrip, travelry

Без дизайна –если есть подрядчик с кем сотрудничали по дизайну можете отдельной строчкой в смете скинуть

 

Функционал :

- регистрация

-выбор языка (англ.,Русский)

- поиск из доступных экскурсий  (фильтр поиска:музеи, маршруты,памятники и тп)

-категории мест(из фильтров)

-что рядом находится при нажатии на место

-на  главной  в списке мест пометки ( доступно, есть аудиогид)

-окон по минимуму пока на один город

-лк можно из шаблонов, админку тоже и то что не видит пользователь

- выбор и оплата экскурсии (история покупок)

- геолокации устройства на карту с нанесенными точками экскурсии,  интеграция (яндекс, 2gis)

- запуск аудио - дорожки экскурсии mp3

- интеграция с облаком api /админка можно шаблон

- вывод текста экскурсии и картинок

- переключение между точками

-админка с добавление и редактированием маршрутов  и точек

-витрина (наличие туров которые можно купить)

-избранное

-всплываюшие окна опросы

-оценки от пользователей экскурсии

От Вас:

1.Смету ( можете добавить свои предложения: приветствуется) : цена, сроки: по этапам,

2. Опыт, кейсы (что именно делали в проекте)

3. Какую кроссплатформу будете использовать

Ждем отклики, Хорошего Вам дня!

2 месяца назад
guest_1697358412056
Россия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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