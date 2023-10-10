Разработка мобильного приложения

Разработать простое мобильное приложение под гемблинг, со сплеш экраном и встроенным вебвью. Без дизайна. ТЗ для приложений: 1. Splash Screen и навигация: Реализовать Splash Screen в приложении. Осуществить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание простого мобильного приложения с нуля- аудиогида для IOS и Android (кроссплатформа)
Пример: wegotrip, travelry
Без дизайна –если есть подрядчик с кем сотрудничали по дизайну можете отдельной строчкой в смете скинуть
Функционал :
- регистрация
-выбор языка (англ.,Русский)
- поиск из доступных экскурсий (фильтр поиска:музеи, маршруты,памятники и тп)
-категории мест(из фильтров)
-что рядом находится при нажатии на место
-на главной в списке мест пометки ( доступно, есть аудиогид)
-окон по минимуму пока на один город
-лк можно из шаблонов, админку тоже и то что не видит пользователь
- выбор и оплата экскурсии (история покупок)
- геолокации устройства на карту с нанесенными точками экскурсии, интеграция (яндекс, 2gis)
- запуск аудио - дорожки экскурсии mp3
- интеграция с облаком api /админка можно шаблон
- вывод текста экскурсии и картинок
- переключение между точками
-админка с добавление и редактированием маршрутов и точек
-витрина (наличие туров которые можно купить)
-избранное
-всплываюшие окна опросы
-оценки от пользователей экскурсии
От Вас:
1.Смету ( можете добавить свои предложения: приветствуется) : цена, сроки: по этапам,
2. Опыт, кейсы (что именно делали в проекте)
3. Какую кроссплатформу будете использовать
Ждем отклики, Хорошего Вам дня!
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