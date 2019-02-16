Разработка мобильного приложения

Необходимо разработать два экрана мобильного приложения для iOS и Андроид. 1. Авторизацию 2. Отображение заранее известной информации получаемой по api (таблица с данными), с возможность открывать один элемент таблицы Язык: NativeScript-Vue Необходимо развернуть на две платформы Дизайн не важен Главное отрисовка и работа ...