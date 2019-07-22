Есть приложение на flutter Необходимо вывести динамический список Список элементов получается по api Пишите, кто работал с flutter (dart)
Разработка мобильного приложения
Мобильное приложение для подготовки к ЕГЭ по математике. Изначально в приложении будет 20 вариантов профильного уровня по 19 заданий в каждом и 20 вариантов базового уровня по 20 заданий в каждом. Ученик решает задания вводит ответы, в конце приложение подводит статистику по количеству правильно решённых заданий. К каждому заданию доступно видеорешение. Для того, чтобы посмотреть видеорешение необходимо заплатить определенное количество монет. Монеты можно покупать на реальные деньги.
Заявки фрилансеров
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