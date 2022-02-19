В наличии ТСД АТОЛ-Samrt-Lite. Требуется разработать модуль на PYTHON для инициализации и считывания QR и штрих кодов средствами сканера ТСД и сохранения данных в XML файл. P.S. Исходные коды необходимо будет передать заказчику.
Разработка мобильного приложения для андроид и ioc
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка мобильного приложения для андроид
и ioc. Приложение нацелено на получение информации
пользователем по типу новостней. Где пользователь
сможет ознакамливаться с новой информацией предоставляемой
приложением.
Все возможные пути пользователя описанны в схеме.
Так же там представлен beta дизайн который должен быть
в приложении.
Пользователь сможет проходить тест после изучения материала.
Пользователь сможет ставить лайки на понравившиеся статьи
Пользователь сможет получать уведомления на новые статьи.
Пользователь сможет писать в чат поддержки и прикреплять необходимые медиафайлы*
Пользователь будет получать уникальный ID при регистрации и сможет
редактировать фотографию профиля, дату рождения, пол, страну
и выбирать язык на котором будет читать информацию.
Пользователь сможет использовать поиск в приложении по ключевым словам в статьях*
Пользователю будет дана возможность расширить возможности приложения
путем подписки, что позволит получить доступ к чату поддержки и большему
количеству информации
Функционал в понели администратора:
Статьи можно будет заполнять текстом,
картинками, ставить хештеги и автоматически будет подгружаться дата написания
статьи. Так же будет сделана возможность создавать опросы.
Статьи можно будет полностью редактировать. Вне зависимости от давности публикации.
Можно добавлять новые статьи
Будет отслеживаться количество зарегистрированных пользователей через ID,
а также их информация в профиле, кроме аватарки.
Пользователи будут разделены на 2 группы. С подпиской и без.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно особым образом прошить NFC метку так, чтобы при контакте с ней смартфона Apple происходил запуск приложения Wallet или активировалась функция оплаты ApplePay. В сценарии использования пользователь будет прикладывать смартфон к метке с логотипом бесконтактной ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать WPF приложение с БД, за подробностями и тз пишите в личные сообщенияМобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
Cделать простейшее приложение и кнопку для скачивания по QR коду на сайт: В самом приложении нужна одна единственная функция пока: Вход в отчет владельца просто по уникальной ссылке с токеном и закрепить это в меню телефона ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
Более подробную информацию о проекте предоставим по запросу, а ТЗ – после подписания NDA. В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на Flutter и способ связи.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Нужно сделать точную копию приложения 1 в 1, за исключением, что дизайн будет отличаться. Все элементы для дизайна предоставлю. Вот само приложение, которое нужно повторить: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medirevcode.app Я не знаю, сколько это может стоить, поэтому огромная просьба, ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день нужно приложение для ИнстаграмаМобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 года назад