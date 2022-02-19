Необходима разработка мобильного приложения для андроид

и ioc. Приложение нацелено на получение информации

пользователем по типу новостней. Где пользователь

сможет ознакамливаться с новой информацией предоставляемой

приложением.

Все возможные пути пользователя описанны в схеме.

Так же там представлен beta дизайн который должен быть

в приложении.

Пользователь сможет проходить тест после изучения материала.

Пользователь сможет ставить лайки на понравившиеся статьи

Пользователь сможет получать уведомления на новые статьи.

Пользователь сможет писать в чат поддержки и прикреплять необходимые медиафайлы*

Пользователь будет получать уникальный ID при регистрации и сможет

редактировать фотографию профиля, дату рождения, пол, страну

и выбирать язык на котором будет читать информацию.

Пользователь сможет использовать поиск в приложении по ключевым словам в статьях*

Пользователю будет дана возможность расширить возможности приложения

путем подписки, что позволит получить доступ к чату поддержки и большему

количеству информации

Функционал в понели администратора:

Статьи можно будет заполнять текстом,

картинками, ставить хештеги и автоматически будет подгружаться дата написания

статьи. Так же будет сделана возможность создавать опросы.

Статьи можно будет полностью редактировать. Вне зависимости от давности публикации.

Можно добавлять новые статьи

Будет отслеживаться количество зарегистрированных пользователей через ID,

а также их информация в профиле, кроме аватарки.

Пользователи будут разделены на 2 группы. С подпиской и без.