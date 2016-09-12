Разработка мобильного приложения для сети кофейных студий "зерно"

Мобильные приложенияЗакрыт14 заявок204 просмотра
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Требуется разработать мобильное приложение для ios и Android. Каталог продукции (кофе и кофемашины), онлайн заказы, быстрый набор номера. Геолокация и обратная связь.Интеграция с соц.сетями Предложения по срокам и цене в личку

7 лет назад
dsid63
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад