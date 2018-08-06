Разработка мобильного приложения на Android и iOS

Добрый день коллеги, нужны разработчики мобильных приложений для двух платформ, возможно в одном лице (если это не сильно влияет на сроки).

Что нужно:

Мобильное приложение для мед.центра. Мне нужно понять стоимость и сроки по 3 вариантам, обсуждение в ЛС.

1. Вариант:

регистрация пациентов, врачей, чаты, Онлайн оплата (примитивный личный кабинет)

2. Вариант:

регистрация пациентов и врачей, чаты, Онлайн оплаты, история записей на приём в лк, список врачей

3. Вариант:

регистрация пациентов и врачей, чаты, Онлайн оплаты, история записей на приём в лк, список врачей + видео консультации.

Дизайн рисовать не нужно, только программную часть.

Это краткое описание, детали в ЛС.