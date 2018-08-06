Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с общими и персональными пуш-уведомлениями. Функционал приложения: 1. браузер в котором жестко зашит один сайт 2. ...
Разработка мобильного приложения на Android и iOS
Добрый день коллеги, нужны разработчики мобильных приложений для двух платформ, возможно в одном лице (если это не сильно влияет на сроки).
Что нужно:
Мобильное приложение для мед.центра. Мне нужно понять стоимость и сроки по 3 вариантам, обсуждение в ЛС.
1. Вариант:
регистрация пациентов, врачей, чаты, Онлайн оплата (примитивный личный кабинет)
2. Вариант:
регистрация пациентов и врачей, чаты, Онлайн оплаты, история записей на приём в лк, список врачей
3. Вариант:
регистрация пациентов и врачей, чаты, Онлайн оплаты, история записей на приём в лк, список врачей + видео консультации.
Дизайн рисовать не нужно, только программную часть.
Это краткое описание, детали в ЛС.
Заявки фрилансеров
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