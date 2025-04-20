Разработка мобильного приложения по попутной перевозке пассажиров

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Необходимо создать мобильное приложение для организации попутной перевозке пассажиров .

Разработка мобильных приложений
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