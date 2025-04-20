Требуется разработать мобильное приложение на Android и его ПК-версию, которые будут обмениваться данными через сервер. Мобильное приложение должно включать экраны аутентификации, главного экрана с списком и экран деталей. ПК-версия будет состоять из экранов аутентификации и главного экрана. Нужна реализация серверной части и адаптация существующего кода на Python для работы с базой данных.
Разработка мобильного приложения по попутной перевозке пассажиров
Необходимо создать мобильное приложение для организации попутной перевозке пассажиров .
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Разработать мобильное приложение для поиска работы на платформе Android с использованием Kotlin. Приложение 'Биржа Вакансий' должно включать функционал размещения заявок, откликов, чата с соискателями, добавления заявок в избранное и личного кабинета. Обязательно подключение облачной базы данных Firebase.Мобильные приложения8 заявокОткрыт14 дней назад
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