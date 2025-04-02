Разработка мобильного приложения по уходу за растениями растениям

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Закрыт10 заявок119 просмотров

Нужно сделать мобильное приложение по уходу за домашними растениями.

На флатере для android и iOs

Прототип: http://3138038.ft577354.web.hosting-test.net/navigation.html

На данном этапе идет прорисовка дизайна.

Присылайте свои кандидатуры, бюджет и срок.

AndroidFlutteriOSРазработка мобильных приложений
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