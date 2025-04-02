Необходимо разработать мобильный плеер для Android, который будет поддерживать фоновое воспроизведение после сворачивания приложения. Плеер должен иметь возможность отображения и воспроизведения контента в виде картинок и аудиофайлов.
Разработка мобильного приложения по уходу за растениями растениям
Нужно сделать мобильное приложение по уходу за домашними растениями.
На флатере для android и iOs
Прототип: http://3138038.ft577354.web.hosting-test.net/navigation.html
На данном этапе идет прорисовка дизайна.
Присылайте свои кандидатуры, бюджет и срок.
Заявки фрилансеров
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