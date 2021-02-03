Разработка мобильного приложения под Андроид (Java)

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок1217 просмотров
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Необходим программист на Java с опытом разработки мобильных приложений на Андроид. 

После текущего проекта по разработке возможно длительное сотрудничество по усовершенствованию приложения. 

Подробности - кандидатам в личку, присылайте пожалуйста Ваше портфолио, опыт работы и стоимость часа работы. 

3 года назад
Artas28
46 летЧехия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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