Нужен бот в телеге или андроид приложение для автоматизации заказа такси" [:2757] Бот по вызову такси Для того чтобы сделать заказ в боте нажимаем Старт . Далее в правом нижнем углу есть скрепка и раздел Геопозиция Далее указать точку ...
Разработка мобильного приложения под Андроид (Java)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим программист на Java с опытом разработки мобильных приложений на Андроид.
После текущего проекта по разработке возможно длительное сотрудничество по усовершенствованию приложения.
Подробности - кандидатам в личку, присылайте пожалуйста Ваше портфолио, опыт работы и стоимость часа работы.
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