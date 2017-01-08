Разработка мобильного приложения справочника организаций города

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Закрыт8 заявок194 просмотра

Требуется разработка приложения на Android/iOS (нативное) справочника организаций города со следующим функционалом:

 - каталог деятельностей

 - каталог фирм 

 - просмотр информации + местоположение на карте

 - просмотр карты города (желательно яндекс.карты)

 - поиск

 - добавление и редактирование организаций пользователя

 

AndroidiOS
8 лет назад
kairzhan79
45 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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