Разработка MVP приложения по учету финансов (Flutter)

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Открыт4 заявки21 просмотр

Необходимо написать MVP приложения для учета финансов на Flutter (для iOS и Android). UI готов на 80-90%, написаны заглушки данных. Нужна помощь в бэкенде (начиная от моделей, заканчивая синхронизацией с сервером). ТЗ и дизайн-макет прилагаю.

AndroidFlutteriOSРазработка мобильных приложений
11 часов назад
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