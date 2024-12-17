Разработка приложения

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Закрыт8 заявок26 просмотров

Несложное приложение на Flutter

Дизайн реализован. Нужно

Бекэнд Firebase

Сборка CI/CD

интеграция Amplitude, Appsflyer, Adapty

Интеграция API для основной функции приложения, вывод с него данных. Документация, примеры, песочница есть.

Допом интеграция с API chatGPT

ТЗ, видео писание функционала и пояснения есть.

Только для команд с пониманием задачи.

FlutterИнтеграция APIРазработка мобильных приложений
5 месяцев назад
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