Разработка приложения для Ipad

Нужно сделать приложение для Ipad.

Идея такова:

Приложения рассказывает о русских царях династии Романов.

Снизу мы имеем временную шкалу с портретами царей, которые можно скроллить. Они же по мере пролистывания будут появляться сверху крупным планом и с описанием. На каждого царя можно нажать и перейти на другой экран, где будет более подробное описание и несколько картинок.

Пример похожего приложения можно посмотреть по ссылке ниже:

http://timeline.netsco.kr/artmuseum

Господа, сколько будет стоить этот проект и сколько времени займет его разработка?