Разработка приложения для сайта

Необходимо собрать работающий пример мобильного приложения в Android Studio на основе проекта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать приложения для автомобильного листинга .
Пример:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stylemixthemes.motors
https://apps.apple.com/us/app/motors-car-dealership/id1469201205
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