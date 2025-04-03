Требуется разработать приложение для iOS, которое будет создавать .rdp файл с настройками подключения (IP, логин, пароль) и отправлять его в Windows app для автоматического открытия соединения. Приложение можно реализовать в Xcode или Shortcuts. Подробное ТЗ будет предоставлено при обсуждении.
Разработка приложения на IOS
Всем привет! Нужен разработчик, который сумеет сделать приложение (на вебвью) на IOS, гео Дубай. Важна возможность установления своего контента. При отклике прикрепите ваш опыт работы/ ваши кейсы
Заявки фрилансеров
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