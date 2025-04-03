Разработка приложения на IOS

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Открыт5 заявок30 просмотров

Всем привет! Нужен разработчик, который сумеет сделать приложение (на вебвью) на IOS, гео Дубай. Важна возможность установления своего контента. При отклике прикрепите ваш опыт работы/ ваши кейсы 

iOSРазработка мобильных приложений
24 дня назад
Олег
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10 дней назад
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