Разработка приложения на IOS

Требуется разработать приложение для iOS, которое будет создавать .rdp файл с настройками подключения (IP, логин, пароль) и отправлять его в Windows app для автоматического открытия соединения. Приложение можно реализовать в Xcode или Shortcuts. Подробное ТЗ будет предоставлено при обсуждении.