Разработка приложения под Surface Pro 3 (Win 8)

Необходимо разработать приложение под Surface Pro 3 (Windows 8). Особенность приложение — работа со встроенной камерой и распознавание лица человека (подробнее описание в документе).

Основные экраны:

- Авторизация

- Настройка

- Режим киоска

--- Главный экран

--- Создание фотографии

--- Создание GIF картинки

--- Предпросмотр результата

--- Отправка картинки по SMS

--- Отправка картинки по Email

Каждый экран подробно описан в документе: http://cl.ly/3e3P0T1e0W1P

Пожалуйста, предоставьте свою приблизительную оценку по сроку и стоимости при отклике на проект (желательно для каждого пункта в документе). Особенно интересует оценка и вопросы по автоматическому режиму создания фото (с распознаванием лица).

Если вы заинтересованы в проекте и у вас есть вопросы, я буду рад обсудить их с вами по скайпу. Мой логин — pavel.markovnin