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Разработка приложения под Surface Pro 3 (Win 8)
Необходимо разработать приложение под Surface Pro 3 (Windows 8). Особенность приложение — работа со встроенной камерой и распознавание лица человека (подробнее описание в документе).
Основные экраны:
- Авторизация
- Настройка
- Режим киоска
--- Главный экран
--- Создание фотографии
--- Создание GIF картинки
--- Предпросмотр результата
--- Отправка картинки по SMS
--- Отправка картинки по Email
Каждый экран подробно описан в документе: http://cl.ly/3e3P0T1e0W1P
Пожалуйста, предоставьте свою приблизительную оценку по сроку и стоимости при отклике на проект (желательно для каждого пункта в документе). Особенно интересует оценка и вопросы по автоматическому режиму создания фото (с распознаванием лица).
Если вы заинтересованы в проекте и у вас есть вопросы, я буду рад обсудить их с вами по скайпу. Мой логин — pavel.markovnin
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