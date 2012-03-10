Разработка программы для iPhone

Ищу толкового разработчика для мобильного приложения. Тех задание здесь: https://docs.google.com/document/d/1bVN470icZmAEkykA7guU4Lgk1WkjMoVOKFuRtnEBWig/edit Хочу услышать от Вас оценку реализации в часах и рублях, и желательно, разбитую по работам, чтобы можно было понимать, какие из них займут больше времени, ...