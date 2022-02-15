Разработка тренинг приложения

Мне нужен специалист для разработки приложения из тренинг области. В общих чертах приложение для изучения и тренинга материала для CDL (Commercials driver license) это для США. На подобие приложения CDL prep или CDL Test. Приложение будет включать в себя режим экзамен, тренинг и Аудио тренинг. Приложение будет иметь платную разовую подписку. Нужно создать приложение под ключ с рекомендациями специалиста этой сферы для максимальной эффективности работы и рентабельности. Так же требуется тех. поддержка после ipo на площадки Google play и App Store. Оплата обсуждается. Дайте обратную связь пожалуйста.