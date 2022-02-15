Разработка тренинг приложения

У нас есть прилка, делающая скриншоты раз в 0.5 секунд. Затем скрин отходит в OpenCV модуль по JNI. Там мы понимаем, отправлять картинку или нет по сети. А теперь хотим сделать так, чтобы OpenCV нам ...
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Мне нужен специалист для разработки приложения из тренинг области. В общих чертах приложение для изучения и тренинга материала для CDL (Commercials driver license) это для США. На подобие приложения CDL prep или CDL Test. Приложение будет включать в себя режим экзамен, тренинг и Аудио тренинг. Приложение будет иметь платную разовую подписку. Нужно создать приложение под ключ с рекомендациями специалиста этой сферы для максимальной эффективности работы и рентабельности. Так же требуется тех. поддержка после ipo на площадки Google play и App Store. Оплата обсуждается. Дайте обратную связь пожалуйста.
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