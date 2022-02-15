Разработка тренинг приложения

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок573 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне нужен специалист для разработки приложения из тренинг области. В общих чертах приложение для изучения и тренинга материала для CDL (Commercials driver license) это для США. На подобие приложения CDL prep или CDL Test. Приложение будет включать в себя режим экзамен, тренинг и Аудио тренинг. Приложение будет иметь платную разовую подписку. Нужно создать приложение под ключ с рекомендациями специалиста этой сферы для максимальной эффективности работы и рентабельности. Так же требуется тех. поддержка после ipo на площадки Google play и App Store. Оплата обсуждается. Дайте обратную связь пожалуйста.

2 года назад
guest_16448921221473
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Андроид Приложение доработка

    У нас есть прилка, делающая скриншоты раз в 0.5 секунд. Затем скрин отходит в OpenCV модуль по JNI. Там мы понимаем, отправлять картинку или нет по сети. А теперь хотим сделать так, чтобы OpenCV нам ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Приложение Андроид /IOS

    Доброго Имеем дизайн на фигме, требуется реализация приложения с помощью подключения через [url=https://nextpost.tech/downloads/tiktok-rest-api/?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO3VKSida1IRdQULYNeLa1NaqZH7ZHI-PUEqjxBicxXstR5BRnQSktwaAjA2EALw_wcB]https://nextpost.tech/downloads/tiktok-rest-api/?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO3VKSida1IRdQULYNeLa1NaqZH7ZHI-PUEqjxBicxXstR5BRnQSktwaAjA2EALw_wcB[/url] убираем копирайт с видео, с подпиской и рекламой

    iOS
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Ищем back-end разработчика на С#/.net (мобильное приложение)

    Есть разработанный back-end мобильного приложения, нужно  реализовать требуемые доработки. Основные вводные: 1. Язык программирования C# .NET/Core 2. Опыт с Rest API 3. Azure, можем рассмотреть AWS/DO как альтернативы. Вместе с откликом указывайте стоимость оплаты за час работы. Подписываем договор о сотрудничестве ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сверстать приложение на SWIFT

    $195

    На SWIFT'e:- Нужно сверстать приложение, с нацелом, что данные будут браться с Firebase, с json формата, обсчитываться алгоритмом и отображаться.Подробности сброшу откликнувшимся.

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • IPhone онлайн имулятор

    Приветствую. Есть желание заполучить online-iPhone, ищу возможность. Как я это вижу? Используя существующие имуляторы (Appetize, etc.) выбрать наиболее профессиональный и установить на сервер (Windows скорее всего). Требования к арр и корректировка цен в личной переписке. Работа ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    2 года назад