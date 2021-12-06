Необходимо доработать серверное ПО приложения Allegrosoft, чтобы обеспечить возможность запуска серверной части для двух терминалов сбора данных (ТСД) под разными учетными записями в Windows Server 2012 R2. Проблема заключается в том, что параметры доступа к файловой базе меняются между учетными записями, что мешает работе приложения. Требуется обеспечить независимое функционирование серверной части для пользователей TSD1 и TSD2.
Разработки приложения на Андройд прлатформе
Основные требования к приложению :
- Рескин какого-то (можно платного) шаблона match3
- Поддержка webview
- Поддержка базовой фильтрации два варианта: на самом приложении и поддержка запросов с сервера.
- Взаимодействия с сервисами appsflyer, one signal
- Реализация возможности самостоятельной сборки предложения ( Серверная часть на
- Linux, чтобы мы сами могли собрать приложение.
- Сроки - нам как можно быстрее надо, подойдет рескин для начала
- Рассматриваем варианты по типу match3, можно что-то с другой простой механикой
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