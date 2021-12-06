Необходимо доработать серверное ПО приложения Allegrosoft, чтобы обеспечить возможность запуска серверной части для двух терминалов сбора данных (ТСД) под разными учетными записями в Windows Server 2012 R2. Проблема заключается в том, что параметры доступа к файловой базе меняются между учетными записями, что мешает работе приложения. Требуется обеспечить независимое функционирование серверной части для пользователей TSD1 и TSD2.