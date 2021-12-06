Разработки приложения на Андройд прлатформе

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Закрытнет заявок30 просмотров

Основные требования к приложению :

  • Рескин какого-то (можно платного) шаблона match3
  • Поддержка webview
  • Поддержка базовой фильтрации два варианта: на самом приложении и поддержка запросов с сервера.
  • Взаимодействия с сервисами appsflyer, one signal
  • Реализация возможности самостоятельной сборки предложения ( Серверная часть на
  • Linux, чтобы мы сами могли собрать приложение.
  • Сроки - нам как можно быстрее надо, подойдет рескин для начала
  • Рассматриваем варианты по типу match3, можно что-то с другой простой механикой
По стоимости и срокам просим нас сориентировать нас. Ждем от вас обратной связи.
Linux
3 года назад
guest_16623798820745
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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