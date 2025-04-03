Реализовать приложение для Ios.

Имеется в app store программа windows app, которая создает подключение к удаленному рабочему столу. Нужно реализовать приложение в xcode или Shortcuts, чтобы оно могло создавать .rdp файл с настройками подключения (ip логин пароль) и отправлять его в windows app и там подключения открывается автоматически.

Детальное Тз вышлю при обсуждение.