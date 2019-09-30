Рефакторинг smali кода.

У нас есть приложение без сорцов, которое имеет вот такой баг:

https://stackoverflow.com/questions/46445265/android-8-0-java-lang-illegalstateexception-not-allowed-to-start-service-inten

Т.е. не запускается на Android 8+

Нужно пофиксить. Предлагайте стоимость и возможные способы решения данной проблемы. Мне известен способ решения, поэтому исполнителем будет выбран тот, кто предложит грамотное решение.