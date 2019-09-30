Вот ссылка на play market Бомбилы API есть и нормально работает (PHP+MySQL) нужно чтобы была версия под iOS нужно дешево - работать буду с человеком который ...
Рефакторинг smali кода.
У нас есть приложение без сорцов, которое имеет вот такой баг:
https://stackoverflow.com/questions/46445265/android-8-0-java-lang-illegalstateexception-not-allowed-to-start-service-inten
Т.е. не запускается на Android 8+
Нужно пофиксить. Предлагайте стоимость и возможные способы решения данной проблемы. Мне известен способ решения, поэтому исполнителем будет выбран тот, кто предложит грамотное решение.
Выбранный исполнитель
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