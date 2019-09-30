Рефакторинг smali кода.

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Завершен1 заявка134 просмотра

У нас есть приложение без сорцов, которое имеет вот такой баг:

https://stackoverflow.com/questions/46445265/android-8-0-java-lang-illegalstateexception-not-allowed-to-start-service-inten

Т.е. не запускается на Android 8+

Нужно пофиксить. Предлагайте стоимость и возможные способы решения данной проблемы. Мне известен способ решения, поэтому исполнителем будет выбран тот, кто предложит грамотное решение.

AndroidJava
6 лет назад
Salvador75638
Алексей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mrcpp
Влад 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
6 лет назад
$150
3 дня
Escrow
Исполнитель хорошо разбирается в JAVA, постоянно на связи, но отказался от проекта. Претензий не имею.

Заявки фрилансеров

mrcpp
Влад 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
6 лет назад