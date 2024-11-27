Регистрация аккаунтов

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Необходимо разработать автоматизированный регистратор Facebook-аккаунтов, работающий через POST/GET-запросы без эмуляции браузера. Регистрация должна происходить на устройствах iOS (iPhone) или Android, с поддержкой прокси и интеграцией SMS-сервисов и почтовых ящиков через IMAP.

Функциональные требования

  1. Регистрация аккаунтов:

    • Регистратор должен автоматически заполнять следующие поля:

      • Имя (рандомное).

      • Фамилия (рандомная).

      • Пароль (рандомный).

      • Дата рождения (рандомная).

    • Подключение прокси:

      • Прокси берутся из файла.

      • Поддержка HTTP и SOCKS5.

    • Регистрация подтверждается через:

      • SMS-сервисы (через API).

      • Почтовый ящик (через IMAP).

  2. Интеграция с SMS-сервисами:

    • Работа через API.

    • Автоматическое получение номера, отправка запроса на регистрацию, получение кода подтверждения и завершение регистрации.

    • Возможность выбора SMS-сервиса (достаточно одного на старте).

  3. Работа с почтой через IMAP:

    • Почтовые ящики берутся из файла.

    • Программа должна автоматически подключаться к почтовому серверу для обработки входящих писем.

    • Подтверждение регистрации через ссылку или код из письма.

  4. Логирование успешных аккаунтов:

    • Сохранение успешных регистраций в файл. Формат файла:

      • Логин (email/номер телефона).

      • Пароль.

      • Прокси, использованный для регистрации.

      • Дата и время регистрации.

Технические требования

  1. Язык программирования:

    • Любой язык, удобный для исполнителя. Возможен BAS или Zennoposter.

  2. Поддержка устройств:

    • Регистрация должна осуществляться под эмуляцией iOS (iPhone) или Android.

  3. Логи:

    • Ошибки регистрации фиксируются в отдельном лог-файле (например, проблемы с прокси, SMS-сервисом).

  4. Прокси:

    • Прокси загружаются из текстового файла.

    • Поддержка протоколов: HTTP и SOCKS5.

AndroidiOSАвтоматизация процессовИнтеграция API
5 месяцев назад
ivan14044
Іван 
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