Необходимо купить и обновить мобильное приложение, использующее шаблон Moodle, на новый актуальный шаблон. Требуется опыт работы с приложениями на платформе Moodle.
Регистрация аккаунтов
Необходимо разработать автоматизированный регистратор Facebook-аккаунтов, работающий через POST/GET-запросы без эмуляции браузера. Регистрация должна происходить на устройствах iOS (iPhone) или Android, с поддержкой прокси и интеграцией SMS-сервисов и почтовых ящиков через IMAP.
Функциональные требования
Регистрация аккаунтов:
Регистратор должен автоматически заполнять следующие поля:
Имя (рандомное).
Фамилия (рандомная).
Пароль (рандомный).
Дата рождения (рандомная).
Подключение прокси:
Прокси берутся из файла.
Поддержка HTTP и SOCKS5.
Регистрация подтверждается через:
SMS-сервисы (через API).
Почтовый ящик (через IMAP).
Интеграция с SMS-сервисами:
Работа через API.
Автоматическое получение номера, отправка запроса на регистрацию, получение кода подтверждения и завершение регистрации.
Возможность выбора SMS-сервиса (достаточно одного на старте).
Работа с почтой через IMAP:
Почтовые ящики берутся из файла.
Программа должна автоматически подключаться к почтовому серверу для обработки входящих писем.
Подтверждение регистрации через ссылку или код из письма.
Логирование успешных аккаунтов:
Сохранение успешных регистраций в файл. Формат файла:
Логин (email/номер телефона).
Пароль.
Прокси, использованный для регистрации.
Дата и время регистрации.
Технические требования
Язык программирования:
Любой язык, удобный для исполнителя. Возможен BAS или Zennoposter.
Поддержка устройств:
Регистрация должна осуществляться под эмуляцией iOS (iPhone) или Android.
Логи:
Ошибки регистрации фиксируются в отдельном лог-файле (например, проблемы с прокси, SMS-сервисом).
Прокси:
Прокси загружаются из текстового файла.
Поддержка протоколов: HTTP и SOCKS5.
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