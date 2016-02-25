Рескин Android-приложения

Добрый день.

Есть приложение - http://codecanyon.net/item/booster-cleaner-pro-admob/14580127 (архив с сорцами вышлю исполнителю).

Проект на эклипсе сделан, но могу конвертнуть в студио.

Необходимо сделать полный рескин (уникализацю) приложения (поменять логотип, цветовые гаммы, текста, названия).

Нужно сделать 5 разных редизайнов.

Если с исполнителем сработаемся, возьмем на постоянку по рескину (приложений много).

!!! ВНИМАНИЕ !!! В первый раз никто не справился с задачей. Задача-то простая! Прошу писать мне, если вы действительно занимались рескином приложений и умеете не задавать лишних вопросов!