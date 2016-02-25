Нужно сделать приложение для радиостанции интернет вещания. пример и дизайн - http://imohost.ru/chat/ разместить в app store. лицензия есть. долгосрочное сотрудничество!
Рескин Android-приложения
Добрый день.
Есть приложение - http://codecanyon.net/item/booster-cleaner-pro-admob/14580127 (архив с сорцами вышлю исполнителю).
Проект на эклипсе сделан, но могу конвертнуть в студио.
Необходимо сделать полный рескин (уникализацю) приложения (поменять логотип, цветовые гаммы, текста, названия).
Нужно сделать 5 разных редизайнов.
Если с исполнителем сработаемся, возьмем на постоянку по рескину (приложений много).
!!! ВНИМАНИЕ !!! В первый раз никто не справился с задачей. Задача-то простая! Прошу писать мне, если вы действительно занимались рескином приложений и умеете не задавать лишних вопросов!
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