Реверс инжиниринг, отвязать winlicense и Themida от exe

https://stackoverflow.com/questions/46836605/firebase-auth-login-user-from-app-in-website?rq=1 На вашем бэкэнде, используя Admin SDK, получите токен ID, проверьте его, проверьте auth_time, чтобы убедиться, что это недавний вход в систему, чтобы минимизировать любое окно атаки. Если все получилось, создайте собственный токен через admin sdk ...