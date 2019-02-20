Реверс инжиниринг, отвязать winlicense и Themida от exe

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок158 просмотров
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winlicense стоит время окончания работы приложения, по окончанию тупо пишет ошибку по истечению срока ( игра BlackDesert ) 

При каждом новом обновление со стороны разработчиков игры, они обновляют exe с новой датой 

темида версии 2.1, вин лиц 31

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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