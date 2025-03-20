Ищется разработчик для создания мобильного приложения OnCall AI Interview. Приложение должно имитировать собеседования, анализировать ответы пользователей и предоставлять рекомендации. Основные функции: регистрация, выбор сценария собеседования, AI-интервью, аналитика, монетизация через подписку и разовые платежи, социальные функции. Требуются опыт в мобильной разработке и знание AI/ML технологий.
Розробка Android додатку Dart (Flutter) ТЗ нижче
Розробка мобільного додатку для платформи Android, який сканує металеві бірки зі штампованим текстом (цифри - літери) та зберігає їх на сервері. Бекенд робити непотрібно.
Бюджет ще не визначен. До обговорення.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1500Мобильные приложения11 заявокЗакрыт15 дней назад
Требуется доработка мобильного приложения на Flutter, основное внимание уделяется улучшению уведомлений. Также необходимы мелкие правки. Подробности будут обсуждены в личном сообщении.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт15 дней назад
Требуется разработка мобильной игры на Unity в жанре FPS Horror Adventure, аналог MiSide. Необходимо собрать сцену, реализовать механики, включая смену дня/ночи и побег от NPC. Предоставлены 3D модели и ассеты для UI. Интеграция SDK не требуется.Мобильные приложения5 заявокЗакрытмесяц назад
- $1000
Необходимо переработать набор шаблонов мобильного приложения, админ. панели и сайта Dinehub по предоставленному ТЗ. Задачи включают размещение приложений в AppStore и GooglePlay, размещение сайта на хостинге, проверку работоспособности и подключение платежных систем. Проект ориентирован на Германию.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт16 дней назад
Требуется выполнить настройку ВПН приложения, разработанного на Flutter с использованием протокола Wireguard. Приложение уже готово, необходимо только настроить подключение для Android и iOS. Подробности будут предоставлены при обсуждении.Мобильные приложения2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $20
Требуется прошить Android на Xiaomi Redmi 4X, чтобы создать музыкальный плеер. Удалить все ненужные приложения и оставить только несколько для стриминга музыки. Ожидаются предложения по стоимости выполнения задачи.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт18 дней назад
- $150
Требуется разработать мини андроид приложение для установки на смарт ТВ через PlayStore. Приложение должно включать три экрана: авторизация, выбор контента и вывод контента. Контент передается через JSON. Дизайн предоставляется в Figma.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт20 дней назад
Требуется разработка кросс-платформенного мобильного приложения-маркетплейса для компаний. Основные функции: регистрация и авторизация пользователей, создание страниц компаний, управление товарами и услугами, оформление заказов и бронирование услуг. Уделите внимание современному дизайну, безопасности данных и SEO-оптимизации. Сроки: проектирование 1 месяц, разработка MVP 3-4 месяца.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт20 дней назад