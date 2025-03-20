Розробка Android додатку Dart (Flutter) ТЗ нижче

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Закрыт7 заявок176 просмотров

Розробка мобільного додатку для платформи Android, який сканує металеві бірки зі штампованим текстом (цифри - літери) та зберігає їх на сервері. Бекенд робити непотрібно.

Бюджет ще не визначен. До обговорення.

AndroidFlutterРазработка мобильных приложений
месяц назад
soworks2
Сергій 
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