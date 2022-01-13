Сборка и обновление в гугл плей готового приложения flutter

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка615 просмотров
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Приложение написано на flutter, в APK версии работает правильно, после сборки при загрузке некоторых страниц вместо фоновой картинки просто чёрный фон. Ранее сталкивались с такой проблемой решили тем что сделали сборку на другом устройстве, которое сейчас недоступно.

С вашей стороны требуется опыт работы с гугл плей, создание версии подписанной ключом разработчика(ключи вам передадим) которую примет на рассмотрение гугл плей.

Срок выполнения задачи 1 день.

Flutter
2 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)