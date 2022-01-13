Сборка и обновление в гугл плей готового приложения flutter

Приложение написано на flutter, в APK версии работает правильно, после сборки при загрузке некоторых страниц вместо фоновой картинки просто чёрный фон. Ранее сталкивались с такой проблемой решили тем что сделали сборку на другом устройстве, которое сейчас недоступно.

С вашей стороны требуется опыт работы с гугл плей, создание версии подписанной ключом разработчика(ключи вам передадим) которую примет на рассмотрение гугл плей.

Срок выполнения задачи 1 день.