Сборка приложения для Appstore

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Открыт5 заявок20 просмотров

Требуется собрать приложения для Appstore с географической игрой. Сама игра уже готова, требуется собрать билд, который будет включать Firebase и Google Admob.

Также приветствуется знание в js.

iOSJavaScript
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