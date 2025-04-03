Задача включает доработку мобильного приложения на 1С 8 с тремя этапами: разработка и компиляция МП на основе текущей конфигурации, доработка центральной базы для обмена данными и запуск обмена. Функционал на 90% готов, требуется выполнить косметические доработки.
Сборка приложения для Appstore
Требуется собрать приложения для Appstore с географической игрой. Сама игра уже готова, требуется собрать билд, который будет включать Firebase и Google Admob. Игра написана на typescript, поэтому также приветствуется знание в js.
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