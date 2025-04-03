Сборка приложения для Appstore

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Требуется собрать приложения для Appstore с географической игрой. Сама игра уже готова, требуется собрать билд, который будет включать Firebase и Google Admob. Игра написана на typescript, поэтому также приветствуется знание в js.

GoogleiOSJavaScriptTypeScript
14 часов назад
Сергей
9 дней в сервисе
Был
13 часов назад

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