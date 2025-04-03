Сборка приложения для Appstore

Требуется разработка мобильного приложения на Dart с использованием Flutter, которое будет анализировать данные пользователей и предлагать персонализированные темы для изучения. Приложение должно включать голосовое взаимодействие через Google Speech или Eleven Labs, а также иметь дополнительные функции. Поддержка Android с возможностью последующего переноса на iOS.