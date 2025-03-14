Сделать android приложение

$150
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Закрыт9 заявок62 просмотра

Добрый день,

Требуется реализовать мини андройд приложение для установки на смарттв через PlayStore, где присутствует 3 экрана для вывода внутренней корпоративной информации на ТВ. Приложение включает в себя:

  • Экран авторизации (ввода ключа к нужному событию и его контенту)

  • Экран выбора контента (на подобе карточек ТВ каналов на IP TV)

  • Экран ВЫВОДА контента (веб-страница, картинка, видео)

Контент передаеться в приложение через JSON.

Дизайн приложения в фигме.

AndroidFigmaРазработка мобильных приложений
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