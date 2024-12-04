Сделать IOS приложение

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Закрыт8 заявок27 просмотров

Вот пример приложения, аналог которого я бы хотел сделать

https://apps.apple.com/ua/app/%D1%8F-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/id874656917?l=ru

Дизайн подготовлю. С вас нужна верстка и разработка.

Напишите пожалуйста сроки и бюджет.

iOSРазработка мобильных приложений
5 месяцев назад
guest_14787926055328
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Заявки фрилансеров

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