Требуется разработка простого Android-приложения с несколькими экранами. Включить график данных, возможность переключения между фронтальной и селфи-камерами, а также переключение цветовых схем интерфейса. Минимум изображений, предпочтительно использование шрифта Roboto и символов в юникоде.
Сделать IOS приложение
Вот пример приложения, аналог которого я бы хотел сделать
https://apps.apple.com/ua/app/%D1%8F-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/id874656917?l=ru
Дизайн подготовлю. С вас нужна верстка и разработка.
Напишите пожалуйста сроки и бюджет.
Заявки фрилансеров
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