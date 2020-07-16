Требуется реализовать на Flutter + Firebase + Google Maps: мобильное приложение. Тематика: Мобильное приложение аналогично личному сайту со статьями. Типы экранов: - есть меню, ...
Сделать из сайта Wordpress мобильное приложение
Есть сайт, на wordpress, нужно с помощью плагинов или чегото другого сделать мобильное приложение для iOS и Android, чтобы поддерживались push уведомления. Стоит задача всё настроить и разместить в Маркете и Каталоге приложений Apple.
Цену и сроки предлагайте сразу
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