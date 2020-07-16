Сделать из сайта Wordpress мобильное приложение

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Закрыт6 заявок1199 просмотров

Есть сайт, на wordpress, нужно с помощью плагинов или чегото другого сделать мобильное приложение для iOS и Android, чтобы поддерживались push уведомления. Стоит задача всё настроить и разместить в Маркете и Каталоге приложений Apple.

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AndroidiOSWordPress
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