Сделать копию приложения под ключ

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Закрыт4 заявки146 просмотров

есть приложение poppo live и нужно сделать подобнюю копию. Указывайте цену и сроки, выполняли ли подобное залание?

Разработка мобильных приложений
3 месяца назад
Lertka
Божена 
34 года
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Была
месяц назад

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