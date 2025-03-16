Необходимо помочь в поиске и исправлении бага в мобильном приложении на ReactNative. Приложение должно воспроизводить видео и аудио из домофона и обеспечивать возможность открытия двери. Проблема заключается в не всегда работающем редиректе на видео. Требуется проанализировать код и выявить причину сбоя.