Сделать настройки ВПН приложения

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Закрыт2 заявки165 просмотров

Сделать настройки ВПН приложения. Приложение - ВПН создано на Flutter, на протоколе Wireguard, приложение под Android и iOS.Так же приложение писать не нужно, оно сделано, требуется только настроить сам протокол и подключение. Детали вышлю при обсуждение.

AndroidFlutteriOS
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